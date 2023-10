Jean-Philippe, un duel funèbre Café Les Voyageurs Lanvéoc Catégories d’Évènement: Finistère

https://www.helloasso.com/associations/n-ouzon-ket/evenements/jean-philippe-1 C’est la veillée funèbre de Jean-Philippe. Ariane, sa veuve, est là dans ce coin paumé du Finistère, en compagnie de Milan, l’ami fidèle, indéfectible de feu son époux.

C’est l’heure des retrouvailles, des souvenirs, des révélations… Une nouvelle création du collectif N’Ouzon Ket en format théâre de poche à découvrir au café associatif Les Voyageurs à Lanvéoc, à partir de 12 ans.

Réservations fortement recommandées, petite jauge. Retrouvez la billetterie en ligne sur le site N'Ouzon Ket ou Helloasso. Café Les Voyageurs 7 rue de Tal ar Groas, 29160 Lanvéoc

