Journée de l’orgue Eglise de lanvellec, 8 mai 2022 15:30, Lanvellec. Dimanche 8 mai, 15h30 Sur place Tarif plein 15 euros / Tarif réduit 10 euros / Gratuit pour les moins de 16 ans https://www.festival-lanvellec.fr/billetterie, billetterie@rimat.fr Concert d’orgue avec Paul Goussot à l’église de Lanvellec A l’occasion de la journée de l’orgue, Paul Goussot jouera sur l’orgue Dallam un éventail d’œuvres des plus grands compositeurs pour clavier d’Europe du XVII° siècle tels que Johann Jacob Froberger, Georg Muffat, Henry Purcell, Heandel, Fischer et Bhöm. Son parcours brillant lui a valu de nombreux prix. Paul Goussot enseigne, improvise et joue les œuvres les plus connues pour orgue et clavecin à travers le monde. Il est invité à jouer seul, au sein d’ensembles et de spectacles sur nombreux festivals. Passionné de cinéma muet, il a accompagné des projections au Musée d’Orsay, à la Cinémathèque Française et à Radio France.

A l’Auditorium de Lyon, il a été invité à plusieurs reprises pour improviser sur le célèbre dessin animé Taupek en compagnie du comédien Damien Laquet et du bruiteur Julien Baissat. Eglise de lanvellec Lanvellec 22420 Lanvellec Côtes-d’Armor dimanche 8 mai – 15h30 à 16h30

