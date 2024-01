Carnaval et rallye photos avec les ânes La Combe aux Ânes Lanvellec, samedi 2 mars 2024.

Carnaval et rallye photos avec les ânes La Combe aux Ânes Lanvellec Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 14:30:00

fin : 2024-03-02 17:00:00

Partez en balade déguisée avec les ânes, participez à un rallye photos, fabriquez une pinata et profitez d’un feu de camp!

A La Combe aux Ânes, on ne manque jamais une occasion de s’amuser !

Une fois que les enfants auront brossé et bichonné leurs compagnons, ils partiront en balade en calèche et auront pour mission de réaliser un rallye photo.

Dans la calèche, les plus petits pourront monter à bord et les plus grands pourront participer à la résolution du jeu ! Une aventure pour tous au contact des ânes !

La journée sera rythmée par la célèbre tradition du jeu de la pinata et du concours du plus beau déguisement, ainsi que par la distribution de petits cadeaux à remporter!

.

La Combe aux Ânes 1 Lieu-dit Traou Deffen

Lanvellec 22420 Côtes-d’Armor Bretagne contact@lacombeauxanes.com



L’événement Carnaval et rallye photos avec les ânes Lanvellec a été mis à jour le 2024-01-17 par SITARMOR