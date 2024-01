Aventure à la ferme : De 3 à 6 ans Lanvellec, samedi 17 février 2024.

Aventure à la ferme : De 3 à 6 ans Lanvellec Côtes-d’Armor

Début : 2024-02-17 10:00:00

fin : 2024-02-17 12:00:00

Une matinée passionnante pour vivre au cœur d’une ferme pédagogique en immersion au contact des animaux et de la nature, dans un cadre enchanteur !

Les enfants découvriront les animaux, pourront les nourrir et les soigner.

Grâce à un atelier sensoriel et ludique nous découvrirons les oiseaux qui nous entourent.

Les enfants ont la possibilité d’essayer, d’expérimenter et de toucher les éléments de la ferme, guidés par Florence, qui crée et mène ses ateliers dans une ambiance chaleureuse.

Pour se raconter notre incroyable aventure, une collation (de saison) sera offerte.

1 Lieu-dit Traou Deffen

Lanvellec 22420 Côtes-d’Armor Bretagne contact@lacombeauxanes.com



