Le jeu de la vérité (de Philippe Lellouche) par Les Planches Agiles Salle des fetes Lanvallay Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lanvallay

Le jeu de la vérité (de Philippe Lellouche) par Les Planches Agiles Salle des fetes, 26 février 2022 20:00, Lanvallay. 26 et 27 février Sur place 06 82 27 90 91, ape.lanvallay@yahoo.fr Trois quadras se retrouvent comme chaque semaine pour dîner.

Au fil de ce repas, Jules qu’il a retrouvé Margaux la bombe du lycée dont ils étaient tous amoureux… Et elle vient ce soir ! Le jeu de la vérité (de Philippe Lellouche) Trois quadras, amis depuis l’enfance, se retrouvent comme chaque semaine pour dîner.

Au fil de ce repas, Jules encore célibataire, annonce à Fabrice et Pascal, l’un marié, l’autre divorcé, qu’il a retrouvé Margaux la bombe du lycée dont ils étaient tous amoureux… Et elle vient ce soir !

La présence de cette jeune femme va bouleverser la soirée de ces trois garçons à la quarantaine plus ou moins flamboyante en faisant ressurgir 15 ans de souvenirs, de désirs inavoués, et fera exploser les certitudes de ses trois amoureux.

Une comédie douce-amère qui aborde différents sujets de société et met les coeurs à nu. Avertissement : ne convient pas à un très jeune public. Distribution :

Jules : Steven Richart // Pascal : Patrick Kaillout

Fabrice : Jean-Baptiste Goncalves // Margaux : Anne-Claire Morel

Mise en scène : Emmanuelle Chacun Salle des fetes 22100 Lanvallay 22100 Lanvallay Côtes-d’Armor samedi 26 février – 20h00 à 22h00

dimanche 27 février – 15h00 à 17h00

Détails Heure : 20:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lanvallay Autres Lieu Salle des fetes Adresse 22100 Lanvallay Ville Lanvallay Age minimum 10 Age maximum 85 lieuville Salle des fetes Lanvallay Departement Côtes-d'Armor

Salle des fetes Lanvallay Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lanvallay/

Le jeu de la vérité (de Philippe Lellouche) par Les Planches Agiles Salle des fetes 2022-02-26 was last modified: by Le jeu de la vérité (de Philippe Lellouche) par Les Planches Agiles Salle des fetes Salle des fetes 26 février 2022 20:00 Lanvallay Salle des fetes Lanvallay

Lanvallay Côtes-d'Armor