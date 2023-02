Découverte d’un atelier de conservation-restauration de mobiliers et objets d’art Lanux Jean-Emmanuel restauration de meubles et objets d’art Meillon Catégories d’Évènement: Meillon

Découverte d'un atelier de conservation-restauration de mobiliers et objets d'art 1 et 2 avril Lanux Jean-Emmanuel restauration de meubles et objets d'art Conservation-restauration de meubles et objets d'art Lanux Jean-Emmanuel restauration de meubles et objets d'art 10 rue des Pyrénées, 64510 Meillon Meillon 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Venez découvrir, au travers de techniques innovantes et de gestes traditionnels, comment le métier de conservateur-restaurateur assure l'intégrité et la transmission de notre patrimoine culturel.

Jean-Emmanuel Lanux est spécialisé dans la restauration-conservation de meubles et objets d’art. La visite de son atelier invite à la découverte et la sensibilisation à la conservation et restauration de meubles et objets d’art. Elle sera complétée d’une présentation des meubles en cours de restauration.

2023-04-01T09:30:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00

