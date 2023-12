PETIT PIERRE AUX SPORTS D’HIVER LA BOITE A RIRE – LES SABLES D’OLONNE Les Sables D Olonne, 4 janvier 2024, Les Sables D Olonne.

Cette année, Petit Pierre part aux sports d’hiver avec son Papy et sa Mamie.Il découvre la montagne, la neige et de nouveaux amis !Une histoire douce et tendre pour les jeunes spectateurs de 2 à 4 ans.

Tarif : 11.00 – 11.00 euros.

Début : 2024-01-04 à 11:00

LA BOITE A RIRE – LES SABLES D’OLONNE 37 RUE DE BEL AIR 85100 Les Sables D Olonne