PETIT OURS L’ANTRE MAGIQUE Paris, samedi 30 mars 2024.

Un spectacle musical et poétique, plein de fraîcheur, parsemé de magie, danse, rires, chansons et ballons sculptés ; des marionnettes un clown, une fée, un magicien et un gros ours ; avec participation des enfants sur scène pour la plus grande joie des petits et de leurs parents.A Savoir :Ballon magique offert à chaque enfant. (à partir de 2 ans)Le placement en catégorie VIP comprend un un placement privilégié en salle.Metteur en scène : Christian Gambin

Tarif : 15.00 – 24.20 euros.

Début : 2024-03-30 à 16:00

Réservez votre billet ici

L’ANTRE MAGIQUE 50, Rue Saint Georges 75009 Paris 75