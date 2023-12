ABRACADABRA MAGIE L’ANTRE MAGIQUE Paris, 7 février 2024, Paris.

Abracadabra ! Cette formule magique vous ouvrira la porte de la magie et de l’illusion.Christian Gambin vous invite dans son univers magique ; il vous surprendra par ses tours et sa dextérité et les enfants deviendront à leur tour magiciens.Participation active des enfants.Ballon magique offert à chaque enfant.A Savoir :Le placement en catégorie VIP comprend un un placement privilégié en salle.Le spectacle démarre précisément à l’heure. Aucune entrée ne sera tolérée après l’horaire indiqué.Auteur : Christian GambinArtistes : En alternance : Christian Gambin, Axel Dorsay, François Le MagicienMetteur en scène : Christian Gambin

Tarif : 15.00 – 24.20 euros.

Début : 2024-02-07 à 14:30

L’ANTRE MAGIQUE 50, Rue Saint Georges 75009 Paris