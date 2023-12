LE CHAPEAU MAGIQUE L’ANTRE MAGIQUE Paris Catégories d’Évènement: 75

Paris LE CHAPEAU MAGIQUE L’ANTRE MAGIQUE Paris, 2 février 2024, Paris. Avec son chapeau, le magicien vous emmène dans le monde merveilleux de la magie et de l’illusion ! Un ballon magique est offert à chaque enfant.Durée : 1h.

Tarif : 15.00 – 24.20 euros.

Début : 2024-02-02 à 17:00
L'ANTRE MAGIQUE
50, Rue Saint Georges
75009 Paris

