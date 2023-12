CA C’EST D’LA MAGIE – CA CEST D’LA MAGIE L’ANTRE MAGIQUE Paris Catégorie d’Évènement: Paris CA C’EST D’LA MAGIE – CA CEST D’LA MAGIE L’ANTRE MAGIQUE Paris, 3 janvier 2024, Paris. Abalcazam, Mysteriousss, Sim Sala Bim, Abracadabra… Ces formules magiques enthousiasment les enfants qui s’exclament: Ca c’est d’la magie !Une carte déchirée se reconstitue sous vos yeux ! Des pièces sortent des oreilles des enfants ! Des foulards se nouent et se dénouent tous seuls, apparaissent, disparaissent… Toute une ribambelle de tours qui vous feront dire : Ca c’est d’la magie ! .Avec la participation active des enfants.Ballons magiques offerts à chacun.Artistes : En alternance : Christian Gambin, Axel Dorsay, François Le MagicienMetteur en scène : Christian Gambin

Tarif : 15.00 – 24.20 euros.

Début : 2024-01-03 à 14:30 Réservez votre billet ici L’ANTRE MAGIQUE 50, Rue Saint Georges 75009 Paris Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75009 Lieu L'ANTRE MAGIQUE Adresse 50, Rue Saint Georges Ville Paris Departement 75 Lieu Ville L'ANTRE MAGIQUE Paris Latitude 48.877467 Longitude 2.33731 latitude longitude 48.877467;2.33731

