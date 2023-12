BORDERLINE THEATRE DE PASSY – PARIS Paris, 31 décembre 2023, Paris.

BORDERLINEUn fou tente de faire admettre à son psychiatre qu’il est guériQuand un fou tente de quitter son psy.Quand un psy tente de faire entendre raison à un fou.Qui est le chat ? Qui est la souris ? Lequel remportera la partie ?Depuis 2017, les pièces de Flavia Coste (Non à l’argent ! Alors on s’aime !…) ont rassemblé près d’1 million de spectateurs en France, à travers l’Europe et l’Amérique du Sud.Auteur : Flavia COSTEMetteur en scène : Daniel RUSSO assisté par Amanda RUSSOComédien(s) : Daniel RUSSO et Philippe LELIEVRELumière : Philippe SAZERAT Décors : Jean-Miche ADAMMusique : Laurent PETITGIRARDCostume : Claire DJEMAHLA PRESSE : Cocasse et émouvant, magnifiquement interprété – Nathalie Simon LE FIGARO

Tarif : 41.60 – 54.80 euros.

Début : 2023-12-31 à 19:00

THEATRE DE PASSY – PARIS 95, RUE DE PASSY 75016 Paris