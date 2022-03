L’Antre II fête la St Patrick Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour

Aire-sur-l’Adour Landes Aire-sur-l’Adour RESTEZ À L’AFFÛT ET VENEZ CÉLÉBREZ LA ST PATRICK AVEC NOUS ! Le samedi 19 mars à partir de 20h30, l’Antre II vous attend pour une soirée à base de Rock et de pintes bien remplies afin de respecter la tradition !

Aire-sur-l’Adour

