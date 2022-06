L’Antre du Blup : programme de juin Chartres Chartres Catégories d’évènement: 28000

Chartres

L’Antre du Blup : programme de juin Chartres, 2 juin 2022, Chartres. L’Antre du Blup : programme de juin Chartres

2022-06-02 – 2022-06-30

Chartres 28000 A ne pas rater ce mois-ci :

– La soirée Culinario (Murder Party)

– L’avant Première Magic Baldur’s Gate (pas sur le planning dernière minute) (3 juin)

– Le tournoi YGH format OTS

– La reprise de nos cours de peintures, avec un TRES bon peintre, pour débutants ou confirmés !

– Un tournoi du Roi des 12, avec un jeu à gagner (la suite).

– Notre gros tournoi magic de fin de mois avec 500 euros de dotation. Programme complet sur Facebook : https://www.facebook.com/Antredublup/ Planning de juin grandblup@antredublup.com +33 2 37 28 48 59 A ne pas rater ce mois-ci :

– La soirée Culinario (Murder Party)

– L’avant Première Magic Baldur’s Gate (pas sur le planning dernière minute) (3 juin)

– Le tournoi YGH format OTS

– La reprise de nos cours de peintures, avec un TRES bon peintre, pour débutants ou confirmés !

– Un tournoi du Roi des 12, avec un jeu à gagner (la suite).

– Notre gros tournoi magic de fin de mois avec 500 euros de dotation. Programme complet sur Facebook : https://www.facebook.com/Antredublup/ facebook

Chartres

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: 28000, Chartres Autres Lieu Chartres Adresse Ville Chartres lieuville Chartres Departement 28000

Chartres Chartres 28000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chartres/

L’Antre du Blup : programme de juin Chartres 2022-06-02 was last modified: by L’Antre du Blup : programme de juin Chartres Chartres 2 juin 2022 28000 Chartres

Chartres 28000