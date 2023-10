Cet évènement est passé Feel Good – Ateliers à la carte Environnement informatique – par L’atelier marie et alphonse L’Antre D’Eux Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Feel Good – Ateliers à la carte Environnement informatique – par L’atelier marie et alphonse L’Antre D’Eux Nantes, 26 janvier 2023, Nantes. Feel Good – Ateliers à la carte Environnement informatique – par L’atelier marie et alphonse 26 janvier 2023 – 27 juin 2024, les jeudis L’Antre D’Eux gratuit sur inscription Les Ateliers à la carte du dispositif Feel Good c’est des rendez-vous thématiques en atelier collectif pour les femmes.

L’atelier environnement informatique est dédié aux femmes débutantes ou peu à l’aise avec l’ordinateur, la tablette, le smartphone.

Un atelier, pour avoir les bases, pour mieux comprendre comment ces appareils fonctionnent afin de gagner en autonomie :

– se connecter à un réseau Wifi,

– se repérer sur l’ordinateur,

– créer un mot de passe fort

– gérer ses mots de passe

– identifier un navigateur internet et faire une recherche en ligne

– Quels sont les bons réflexes à avoir en ligne ? Lieu L’Antre D’Eux – 5, rue jules noel, 44100 Nantes Gratuit sur inscription L’Antre D’Eux 5, rue jules noel, 44100 Nantes Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « virginie.lefebvre@marie-et-alphonse.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0607965450 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-26T09:30:00+01:00 – 2023-01-26T11:30:00+01:00

2024-06-27T09:30:00+02:00 – 2024-06-27T11:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu L'Antre D'Eux Adresse 5, rue jules noel, 44100 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age min 18 Age max 67 Lieu Ville L'Antre D'Eux Nantes latitude longitude 47.228684;-1.586078

