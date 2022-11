L’arbre aux cadeaux L’Antre D’Eux Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

L’arbre aux cadeaux L’Antre D’Eux, 17 décembre 2022, Nantes. L’arbre aux cadeaux Samedi 17 décembre, 14h00 L’Antre D’Eux

Évènement gratuit ! Inscription obligatoire pour les cadeaux

Animations pour tous et distribution gratuite de cadeaux pour les enfants de 0 à 18 ans L’Antre D’Eux 5, rue jules noel, 44100 Nantes Breil – Barberie Nantes 44100 Loire-Atlantique Pays de la Loire L’association Vivre libre 44 vous propose de partager un moment convivial en cette fin d’année 2022 ! Le samedi 17 décembre 2022

à partir de 14h

au café associatif « Au petit bonheur » Au programme : Partage, convivialité, chocolats chauds, crêpes et gâteaux… Le père-noël fera peut-être même une apparition pour le plus grand plaisir des plus petits et des plus anciens ! Une distribution gratuite de cadeaux est proposée pour les enfants de 0 à 18 ans ! Attention votre enfant doit être inscrit pour bénéficier de la distribution des cadeaux : vous pouvez effectuer l’inscription jusqu’au 24 novembre 2022 auprès de l’équipe de l’antre d’eux (5, rue jules noel 44100 nantes). Attention les places sont limitées, ne tardez pas !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T14:00:00+01:00

2022-12-17T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu L'Antre D'Eux Adresse 5, rue jules noel, 44100 Nantes Breil - Barberie Ville Nantes Age maximum 99 lieuville L'Antre D'Eux Nantes Departement Loire-Atlantique

L'Antre D'Eux Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

L’arbre aux cadeaux L’Antre D’Eux 2022-12-17 was last modified: by L’arbre aux cadeaux L’Antre D’Eux L'Antre D'Eux 17 décembre 2022 L'Antre D'Eux Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique