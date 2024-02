L’Antre de l’éléphant Too Human / Banjoletric Muel, vendredi 1 mars 2024.

L'Antre de l'éléphant Too Human / Banjoletric Muel

Retrouvez Too Human au cours d’un dialogue entre le VJ et le musicien.

Propositions musicales et performance visuel, réalisé en live, s’influenceront durant cette représentation.

Banjoletric, venu des U.S.A, sera également présent. .

Début : 2024-03-01 20:00:00

fin : 2024-03-01

Place de l’église

Muel 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne contact@lantredelelephant.fr

