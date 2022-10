L’Antre de l’éléphant – Fête le mort Muel Muel Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Muel L’Antre de l’éléphant, lieu de création et de rêverie vous propose de participer à une animation Loulibop « Allez viens! » le 31 octobre

-Conte musical entre moderne et décalé avec chansons, jeux rythmiques, sonorités variées (ragga, rock, électro…)

-RDV à 16h

-Le spectacle se termine en concert, les enfants sont invités à danser

-4€ pour les enfants / gratuit pour les accompagnants Ensuite un grand bal costumé est organisé à 20h avec la sauterelle, Oxid et Léon. A 23h s’en suit un banquet funèbre et costumerie !

-10€, 8€, gratuit pour les enfants Réservation par sms au 0748130373 +33 7 48 13 03 73 Muel

