PRINCESSES LEYA L’ANTONNOIR Besancon, 20 janvier 2024, Besancon.

Les Princesses Leya reviennent avec un nouvel album et un nouveau spectacle ! Amateur de quasi Metal humoristique : Rassemblement !Après avoir voulu (sans aucune raison valable) gagner l’Eurovision (et joyeusement échoué), les Princesses s’attaquent désormais à une mission plus noble : Sauver la Terre et le Multivers de l’uniformisation de la pensée grâce au Metal ! Et peut-être un peu de Disco aussi… Car oui la guerre musicale entre Dedo et Schoumsky est loin d’être finie… Concert-spectacle en idiorama, certifié décérébrant.« Si tu crois qu’on peut aimer Metallica et Dirty Dancing, ce spectacle est pour toi. »Avec DEDO, ANTOINE SCHOUMSKY, CLEO BIGONTINA, XAVIER GAUDUEL

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:00

L’ANTONNOIR 21 RUE DE DOLE 25000 Besancon 25