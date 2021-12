Antony Parc Heller à Antony Antony, Hauts-de-Seine L’Antonienne 2022 ! Parc Heller à Antony Antony Catégories d’évènement: Antony

Hauts-de-Seine

L’Antonienne 2022 ! Parc Heller à Antony, 3 avril 2022, Antony. L’Antonienne 2022 !

Parc Heller à Antony, le dimanche 3 avril 2022 à 09:30 http://l-antonienne.fr/

L’AVF Antony organise le 3 avril 2022 à Antony, des randonnées pédestres et des séances de marches nordiques et Bungy-Pump ouvertes à toutes et à tous ! Parc Heller à Antony Parc Heller – 20 rue Prosper Legouté – 92160 Antony Antony Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T09:30:00 2022-04-03T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Antony, Hauts-de-Seine Autres Lieu Parc Heller à Antony Adresse Parc Heller - 20 rue Prosper Legouté - 92160 Antony Ville Antony lieuville Parc Heller à Antony Antony