Taussat-les-Bains, l’une des premières stations balnéaires du Bassin d’Arcachon. Accompagné par Alain de l’Association Gardarem, vous saurez tout de l’histoire de cette petite bourgade, aux belles villas du 19ème siècle, riche en histoire locale et dont le souvenir de personnages célèbres demeure (Toulouse Lautrec, François Mauriac…).

Uniquement sur réservation auprès des 4 bureaux d’informations touristiques de l’Office de Tourisme du Coeur du Bassin..

Taussat-les-Bains, one of the first seaside resorts in the Bay of Arcachon. Accompanied by Alain from the Gardarem Association, you will know everything about the history of this small town, with its beautiful 19th century villas, rich in local history and whose memory of famous people remains (Toulouse Lautrec, François Mauriac…).

Only on reservation at the 4 tourist information offices of the Tourist Office of the Coeur du Bassin.

Taussat-les-Bains, una de las primeras estaciones balnearias de la cuenca de Arcachon. Acompañado por Alain, de la Asociación Gardarem, conocerá toda la historia de esta pequeña ciudad, con sus hermosas villas del siglo XIX, rica en historia local y donde permanece el recuerdo de personajes famosos (Toulouse Lautrec, François Mauriac…).

Sólo con reserva en las 4 oficinas de información turística de la Oficina de Turismo de Coeur du Bassin.

Taussat-les-Bains, einer der ersten Badeorte am Bassin d’Arcachon. In Begleitung von Alain vom Verein Gardarem erfahren Sie alles über die Geschichte dieses kleinen Ortes mit seinen schönen Villen aus dem 19. Jahrhundert, der reich an lokaler Geschichte ist und in dem die Erinnerung an berühmte Persönlichkeiten weiterlebt (Toulouse Lautrec, François Mauriac…).

Nur mit Reservierung bei den 4 Touristeninformationsbüros des Office de Tourisme du Coeur du Bassin.

