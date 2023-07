CAP 33 Lanton Lanton, 3 juillet 2023, Lanton.

Lanton,Gironde

CAP33 est une opération initiée par le Département de la Gironde et déclinée sur la commune de Lanton.

Cette opération fédératrice, socialisante et diversifiée favorise la pratique sportive libre et gratuite pour tous.

Ainsi, CAP33 s’adresse aux adultes et aux enfants souhaitant découvrir ou pratiquer de nombreuses disciplines sportives et / ou artistiques de manière conviviale. L’objectif est de se faire plaisir sans contraintes, en vacances ou après une journée de travail.

Les animations Cap33 sont accessibles aux familles et aux personnes de plus de 15 ans.

Cap33 Juniors est réservé aux jeunes de 10-14 ans non accompagnés..

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



CAP33 is an operation initiated by the Gironde department and implemented in the commune of Lanton.

This federative, social and diversified operation promotes free sporting activities for all.

CAP33 is aimed at adults and children wishing to discover or practice a wide range of sporting and/or artistic disciplines in a convivial atmosphere. The aim is to provide unrestricted enjoyment, whether on vacation or after a day’s work.

Cap33 activities are open to families and individuals over the age of 15.

Cap33 Juniors is reserved for unaccompanied 10-14 year-olds.

CAP33 es una iniciativa del departamento de Gironda y está disponible en la comuna de Lanton.

Esta operación unificadora, social y diversificada promueve actividades deportivas gratuitas para todos.

CAP33 se dirige a adultos y niños que deseen descubrir o practicar un amplio abanico de disciplinas deportivas y/o artísticas en un ambiente agradable. El objetivo es ofrecer a la gente la posibilidad de divertirse sin restricciones, en vacaciones o después de una jornada de trabajo.

Las actividades de Cap33 están abiertas a las familias y a las personas mayores de 15 años.

Cap33 Juniors está reservado a los jóvenes de 10 a 14 años no acompañados.

CAP33 ist eine vom Département de la Gironde initiierte Aktion, die in der Gemeinde Lanton durchgeführt wird.

Diese föderative, sozialisierende und vielfältige Aktion fördert die freie und kostenlose sportliche Betätigung für alle.

CAP33 richtet sich an Erwachsene und Kinder, die zahlreiche sportliche und/oder künstlerische Disziplinen auf gesellige Weise kennenlernen oder ausüben möchten. Ziel ist es, sich ohne Einschränkungen zu vergnügen, im Urlaub oder nach einem Arbeitstag.

Die Cap33-Animationen sind für Familien und Personen ab 15 Jahren zugänglich.

Cap33 Juniors ist für unbegleitete Jugendliche von 10-14 Jahren reserviert.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Coeur Bassin