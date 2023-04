Swing 40 8 Avenue Paul Gauguin, 27 mai 2023, Lanton.

Le swing à la française des années 40 mais aussi le jazz traditionnel américain revu et corrigé par notre trio à cordes – 2 guitares et 1 contrebasse – qui revisite ce répertoire gipsy-jazz tout en douceur. Bruno Moriuser, soliste, improvise tout en légèreté sur l’accompagnement optimisé de la section rythmique guitare-basse d’Eric Lecordier et de Christine Garcia. Si vous aimez les belles mélodies et le swing du jazz reinhardtien, n’hésitez plus, Swing40 sera vous envoûter..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 . EUR.

8 Avenue Paul Gauguin Café Le Baryton

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The French swing of the 40’s but also the traditional American jazz revisited and corrected by our string trio – 2 guitars and 1 double bass – which revisits this gipsy-jazz repertory in a gentle way. Bruno Moriuser, soloist, improvises with lightness on the optimized accompaniment of the rhythmic guitar-bass section of Eric Lecordier and Christine Garcia. If you like the beautiful melodies and the swing of the reinhardtian jazz, do not hesitate any more, Swing40 will be able to bewitch you.

El swing francés de los años 40, pero también el jazz tradicional americano revisitado por nuestro trío de cuerda – 2 guitarras y 1 contrabajo – que retoma este repertorio de gipsy-jazz con suavidad. Bruno Moriuser, solista, improvisa con ligereza sobre el acompañamiento optimizado de la sección rítmica guitarra-bajo de Eric Lecordier y Christine Garcia. Si le gustan las bellas melodías y el swing del jazz reinhardtiano, no lo dude más, Swing40 le hechizará.

Der französische Swing der 40er Jahre, aber auch der traditionelle amerikanische Jazz, der von unserem Streichtrio – 2 Gitarren und 1 Kontrabass – neu interpretiert wird, indem es dieses Gipsy-Jazz-Repertoire auf sanfte Art und Weise neu interpretiert. Bruno Moriuser, der Solist, improvisiert ganz leicht über die optimierte Begleitung der Rhythmusgruppe Gitarre-Bass von Eric Lecordier und Christine Garcia. Wenn Sie die schönen Melodien und den Swing des Reinhardtschen Jazz lieben, dann zögern Sie nicht länger, Swing40 wird Sie verzaubern.

Mise à jour le 2023-04-14 par OT Coeur Bassin