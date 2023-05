Loto des Ecoles Audengeoises 2, Route de Blagon, 20 mai 2023, Lanton.

Loto des Ecoles Audengeoises organisé par l’association NVI : Nous, Vous, Ils le samedi 20 mai au Centre d’animation de Lanton à 20h.

Ouverture des portes à 18h00.

De nombreux lots à gagner et bons d’achats.

Buvette et restauration sur place..

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 . .

2, Route de Blagon Centre d’animation de Lanton

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Loto des Ecoles Audengeoises organized by the association NVI : Nous, Vous, Ils on Saturday, May 20th at the Centre d’animation de Lanton at 8pm.

Doors open at 6pm.

Many prizes and vouchers to win.

Refreshments and food on site.

Loto des Ecoles Audengeoises organizado por la asociación NVI: Nous, Vous, Ils el sábado 20 de mayo en el Centre d’animation de Lanton a las 20h.

Apertura de puertas a las 18.00 h.

Numerosos premios y vales para ganar.

Refrescos y comida in situ.

Loto des Ecoles Audengeoises, organisiert von der Vereinigung NVI: Nous, Vous, Ils am Samstag, den 20. Mai im Centre d’animation in Lanton um 20 Uhr.

Öffnung der Türen um 18.00 Uhr.

Es gibt zahlreiche Preise und Einkaufsgutscheine zu gewinnen.

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-05-10 par OT Coeur Bassin