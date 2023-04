Mojo Spirits 8 Avenue Paul Gauguin, 12 mai 2023, Lanton.

Groupe bordelais de Chicago Blues formé de 5 musiciens, leur répertoire pioche à la fois dans les grands standards du Chicago Blues des années 50 et 60 mais également dans des compositions plus contemporaines. Les Mojo Spirits sont principalement inspirés par les représentants de la scène noire américaine (Muddy Waters, Buddy Guy, Junior Wells, James Cotton, Lurrie Bell.) Le groupe évolue dans un répertoire mêlant la souffrance et la joie dans le respect de la tradition des voodoo men et de leur mojo !.

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-12 . EUR.

8 Avenue Paul Gauguin Café Le Baryton

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A 5-piece band from Bordeaux, their repertoire is based on the great Chicago Blues standards of the 50’s and 60’s but also on more contemporary compositions. The Mojo Spirits are mainly inspired by the representatives of the American black scene (Muddy Waters, Buddy Guy, Junior Wells, James Cotton, Lurrie Bell.) The group evolves in a repertory mixing suffering and joy in the respect of the tradition of the voodoo men and their mojo!

Banda bordelesa de Blues de Chicago compuesta por 5 músicos, su repertorio se inspira en los grandes estándares del Blues de Chicago de los años 50 y 60, así como en composiciones más contemporáneas. Los Mojo Spirits se inspiran principalmente en los representantes de la escena negra americana (Muddy Waters, Buddy Guy, Junior Wells, James Cotton, Lurrie Bell…) ¡El grupo evoluciona en un repertorio que mezcla sufrimiento y alegría en el respeto de la tradición de los hombres vudú y su mojo!

Diese fünfköpfige Chicago-Blues-Band aus Bordeaux hat ein Repertoire, das sowohl die großen Chicago-Blues-Standards der 50er und 60er Jahre als auch zeitgenössischere Kompositionen umfasst. Die Mojo Spirits lassen sich hauptsächlich von den Vertretern der schwarzen amerikanischen Szene inspirieren (Muddy Waters, Buddy Guy, Junior Wells, James Cotton, Lurrie Bell…). Die Band bewegt sich in einem Repertoire, das Leid und Freude miteinander verbindet, im Respekt vor der Tradition der Voodoo-Men und ihrem Mojo!

