Born in born 8 Avenue Paul Gauguin, 6 mai 2023, Lanton.

Born in Born est un groupe amateur de reprise Rock – Pop/Rock. Né en 2013 à Biscarrosse (pays de Born, d’où son nom) le groupe est composé de quatre musiciens : Ronan au chant et guitare rythmique, Vincent à la guitare solo, Yan à la basse et Valéry à la batterie. Nous jouons dans les bars et restaurants de la région de Biscarrosse et nous avons eu l’occasion de jouer à l’Arcanson, la salle de spectacle de Biscarrosse..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 . EUR.

8 Avenue Paul Gauguin Café Le Baryton

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Born in Born is an amateur rock cover band ? Pop/Rock. Born in 2013 in Biscarrosse (Born country, hence its name) the band is composed of four musicians: Ronan on vocals and rhythm guitar, Vincent on lead guitar, Yan on bass and Valery on drums. We play in bars and restaurants in the Biscarrosse area and we had the opportunity to play at the Arcanson, the showroom of Biscarrosse.

Born in Born es una banda amateur de covers de rock ? Pop/Rock. Nacido en 2013 en Biscarrosse (Born país, de ahí su nombre) la banda se compone de cuatro músicos: Ronan a la voz y guitarra rítmica, Vincent a la guitarra solista, Yan al bajo y Valery a la batería. Tocamos en bares y restaurantes de la zona de Biscarrosse y tuvimos la oportunidad de tocar en el Arcanson, la sala de exposiciones de Biscarrosse.

Born in Born ist eine Amateur-Cover-Band Rock? Pop/Rock. Die Band wurde 2013 in Biscarrosse (pays de Born, daher der Name) gegründet und besteht aus vier Musikern: Ronan mit Gesang und Rhythmusgitarre, Vincent mit der Leadgitarre, Yan mit dem Bass und Valéry mit dem Schlagzeug. Wir spielen in Bars und Restaurants in der Gegend von Biscarrosse und hatten die Gelegenheit, im Arcanson, dem Veranstaltungssaal von Biscarrosse, aufzutreten.

Mise à jour le 2023-04-14 par OT Coeur Bassin