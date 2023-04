Julien Allafort Trio 8 Avenue Paul Gauguin, 5 mai 2023, Lanton.

Julien Allafort Trio c’est une musique colorée par de multiples inspirations d’artistes tels que Seu Jorge, Claude Nougaro, Mino Cinelu, Airto Moreira, Arthur H. Les textes sont introspectifs et conscients, comme un besoin d’explorer les émotions que nous traversons face à ce monde qu’il nous faut réinventer. Julien Allafort Chant Guitare compositions; David Cereza Contrebasse; Francis Dessetz Percussions..

2023-05-05 à ; fin : 2023-05-05 . EUR.

8 Avenue Paul Gauguin Café Le Baryton

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Julien Allafort Trio is a music colored by multiple inspirations of artists such as Seu Jorge, Claude Nougaro, Mino Cinelu, Airto Moreira, Arthur H. The lyrics are introspective and conscious, like a need to explore the emotions we go through in front of this world that we have to reinvent. Julien Allafort Singing Guitar compositions; David Cereza Double bass; Francis Dessetz Percussions.

Julien Allafort Trio es una música coloreada por múltiples inspiraciones de artistas como Seu Jorge, Claude Nougaro, Mino Cinelu, Airto Moreira, Arthur H. Las letras son introspectivas y conscientes, como una necesidad de explorar las emociones que atravesamos frente a este mundo que tenemos que reinventar. Julien Allafort Vocal Guitarra composiciones; David Cereza Contrabajo; Francis Dessetz Percusiones.

Das Julien Allafort Trio ist eine Musik, die von Künstlern wie Seu Jorge, Claude Nougaro, Mino Cinelu, Airto Moreira und Arthur H. inspiriert wurde. Die Texte sind introspektiv und bewusst, wie ein Bedürfnis, die Emotionen zu erforschen, die wir angesichts einer Welt durchleben, die wir neu erfinden müssen. Julien Allafort Gesang Gitarre Kompositionen; David Cereza Kontrabass; Francis Dessetz Percussion.

Mise à jour le 2023-04-14 par OT Coeur Bassin