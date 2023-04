Mojo Hounds 8 Avenue Paul Gauguin, 15 avril 2023, Lanton.

The Mojo Hounds propose un voyage dans l’univers du blues à travers des reprises de titres des années 30 à nos jours, destiné à des prestations live avec beaucoup d’interactions avec le public et une énergie propice aux soirées dansantes.

8 Avenue Paul Gauguin Café Le Baryton

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Mojo Hounds offers a journey into the world of blues through covers of songs from the 30s to today, intended for live performances with lots of interaction with the audience and an energy conducive to dance parties

The Mojo Hounds proponen un viaje al mundo del blues a través de versiones de canciones desde los años 30 hasta la actualidad, pensadas para actuaciones en directo con mucha interacción con el público y una energía propicia para las fiestas bailables

The Mojo Hounds bietet eine Reise durch die Welt des Blues mit Coverversionen von Titeln aus den 30er Jahren bis heute, die für Live-Auftritte mit viel Interaktion mit dem Publikum und einer tanzbaren Energie bestimmt sind

