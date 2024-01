Salon des aventuriers Rue du Port Lanton, vendredi 24 mai 2024.

Salon des aventuriers Rue du Port Lanton Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24

fin : 2024-05-26

Le Salon des Aventuriers revient en 2024 pour sa 3ème édition toujours dédiée à l’aventure !

Cette édition va continuer sur ce qui fait sa renommée dans le domaine de l’aventure randonnée, van & véhicule d’aventure, cyclisme, nautisme, créateurs locaux, accessoires et conseils d’expert en voyage.

Cet événement précurseur en Gironde sur un emplacement les pieds dans l’eau, vous accueille sur 3 jours Vendredi 24 Mai de 14h à 19h, Samedi 25 Mai de 10h à 22h et Dimanche 26 Mai de 10h à 18h, avec des conférences gratuites d’experts et de spécialistes de l’aventure et une entrée gratuite pour le grand public avec activités & concerts gratuits .

Soirée Nocturne le samedi 25 Mai avec feu d’Artifice, Concerts et Foodtrucks.

Restauration sur place.

Animations tout le week-end.

Le Salon des Aventuriers revient en 2024 pour sa 3ème édition toujours dédiée à l’aventure !

Cette édition va continuer sur ce qui fait sa renommée dans le domaine de l’aventure randonnée, van & véhicule d’aventure, cyclisme, nautisme, créateurs locaux, accessoires et conseils d’expert en voyage.

Cet événement précurseur en Gironde sur un emplacement les pieds dans l’eau, vous accueille sur 3 jours Vendredi 24 Mai de 14h à 19h, Samedi 25 Mai de 10h à 22h et Dimanche 26 Mai de 10h à 18h, avec des conférences gratuites d’experts et de spécialistes de l’aventure et une entrée gratuite pour le grand public avec activités & concerts gratuits .

Soirée Nocturne le samedi 25 Mai avec feu d’Artifice, Concerts et Foodtrucks.

Restauration sur place.

Animations tout le week-end.

.

Rue du Port Esplanade de Cassy

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine exposalondesaventuriers@gmail.com



L’événement Salon des aventuriers Lanton a été mis à jour le 2024-01-17 par OT Coeur Bassin