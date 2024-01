Café Le Baryton Moon Quartet Café Le Baryton Lanton, samedi 16 mars 2024.

Café Le Baryton Moon Quartet Café Le Baryton Lanton Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 21:30:00

fin : 2024-03-16

Les musiciens parisiens et genevois de Moon Trio se joignent au batteur libournais Emmanuel Milhou pour célébrer la musique de Chet Baker.

De swings ensoleillés aux ballades intimistes en passant par des rythmes latins et autres valses, Moon Quartet reprendra les grands classiques du crooner trompettiste américain, ainsi que quelques pépites moins connues, et des compositions originales dans un esprit West Coast.

Thomas Renwick chant, trompette

Rémy Gauche guitare

François Bernat contrebasse

Manu Milhou batterie

Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



