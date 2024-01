Café Le Baryton Carlton Rara Café Le Baryton Lanton, vendredi 1 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 21:30:00

fin : 2024-03-01

Carlton Rara est un chanteur, compositeur et percussionniste franco-haïtien dont les racines tissent et métissent une identité artistique d’un genre unique. Ses colorations musicales sont plurielles couleur Haïti, couleur reggae, couleur blues ou world pop music.

Deux fois en sélection FIP, avec quatre albums dont un classé dans le top World/Jazz des Inrocks en 2012, en préambule d’un album à paraître en 2024.

Carlton Rara Chant lead, cajon, percussions

Miguel Castro guitare, chœurs

Christian Duperray basse, chœurs

Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



