Café Le Baryton : Jean-Baptiste Kalifa et Clémence Savelli Café Le Baryton Lanton Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 21:30:00

fin : 2024-02-10

Jean-Baptiste Kalifa : Artiste atypique, intense et magnétique, Jean-Baptiste Kalifa alias JBK a remporté plusieurs prix lors de tremplins de chanson française et a partagé la scène avec la Rue Kétanou, Aldebert, Karpatt, Benoît Dorémus, Melissmell…JBK.

C’est une voix remplie d’émotion, des textes percutants et poétiques et une musique à l’énergie rock, folk, manouche. Seul en scène en guitare/voix, il viendra fêter la sortie de son nouvel album.

Clémence Savelli : Auteur-compositeur-interprète, elle sillonne les sentiers de la chanson depuis ses débuts sur les scènes parisiennes en 2006 et s’est installée sur le bassin depuis près de 15 ans. Elle s’accompagne au piano dans un univers chargé d’émotions, où se mêlent poésie, humour, nostalgie & engagement.

Elle interprètera les titres de son dernier album « Amour ».

Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



