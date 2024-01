Café Le Baryton : Jérôme Gatius Quartet Café Le Baryton Lanton, vendredi 9 février 2024.

Café Le Baryton : Jérôme Gatius Quartet Café Le Baryton Lanton Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 21:30:00

fin : 2024-02-09

Quatre musiciens chevronnés, amis de très longue date, se retrouvent pour le meilleur et pour le swing. La liste des festivals où ils ont joué, France ou étranger, peut faire rêver. Eux la jouent discret, (« Pour la modestie, je ne crains personne ». Erik Satie).

Ils aiment à partager simplement entre eux et avec le public, la bonne chère du jazz. La plupart des thèmes sont des standards arrangés par le maître ciseleur Pascal Drapeau.

Jérôme Gatius : Clarinette, saxes

Pascal Drapeau : trompette, bugle

Alain Barrabes : piano

Benoit Aupretre: batterie

Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



L’événement Café Le Baryton : Jérôme Gatius Quartet Lanton a été mis à jour le 2024-01-05 par OT Coeur Bassin