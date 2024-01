Café Le Baryton : Louis Gachet et Alexis Valet Café Le Baryton Lanton, vendredi 2 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 21:30:00

fin : 2024-02-02

Louis Gachet, originaire de la région bordelaise, trompettiste aux multiples facettes, s’exprime autant dans ses propres compositions qu’en interprétant des standards de jazz issus de la grande histoire de cette musique qui l’a toujours passionné.

Il invite son ami Alexis Valet, vibraphoniste français, compositeur et leader de plusieurs formations, Thomas Galvan (batterie) et Louis Laville (contrebasse).

Tous trois excellents musiciens bordelais très actifs sur la scène jazz bordelaise se chargeront de poser les fondations de ce quartet éphémère.

Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



