Café Le Baryton : Mu’Scat Ramblers Café Le Baryton Lanton, samedi 20 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 21:30:00

fin : 2024-01-20

Un quatuor aux rythmes envoutants qui vous donneront envie de danser, de taper des mains et de crier Yihaaaa. L’univers musical des Mu’Scat Ramblers est un savoureux mélange de musique folk irlandaise, du bluegrass et de country.

Samantha, chante le folk avec son coeur, Véronica, musicienne accomplie nous emporte avec son violon et ses chœurs. Grégory, contrebassiste du groupe, propose des lignes de basses personnelles et créatives qui vous feront taper du pied, guitariste du groupe, il est autodidacte avec un grand sens de l’accompagnement. Sa sensibilité et sa versatilité rajoutent une touche d’originalité très personnelle.

EUR.

Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



L’événement Café Le Baryton : Mu’Scat Ramblers Lanton a été mis à jour le 2024-01-05 par OT Coeur Bassin