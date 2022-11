MUSIQU’ENVILLE : Tribute to Motown L’antirouille Talence Catégories d’évènement: Gironde

MUSIQU’ENVILLE : Tribute to Motown L’antirouille, 18 novembre 2022, Talence. MUSIQU’ENVILLE : Tribute to Motown Vendredi 18 novembre, 20h30 L’antirouille

Entrée tarif unique 5€ – sur réservation – billetterie en ligne

Musiqu’enville redémarre pour une nouvelle saison ! Rendez-vous le vendredi 18 novembre avec Rock & Chanson à l’Antirouille L’antirouille 181 Rue François BOUCHER 33400 TALENCE Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://rocketchanson.com/ »}] Musiqu’enville redémarre pour une nouvelle saison ! Rendez-vous le vendredi 18 novembre avec Rock & Chanson à l’Antirouille Concert jazz et musiques actuelles avec les artistes enseignants du Département jazz et musiques actuelles de l’école de musique de Talence. Musiciens Isabelle Ouvrad chant,

Maxime Fourcade choeurs,

Franck Vogler trompette,

Cyril Dumeaux saxophone,

Sébastien Iep Arutti trombone,

Jesus “Chuichi” Garcia basse,

Benoit Coussot claviers,

Mickey Fourcade batterie,

Serge Balsamo guitare + invités.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T20:30:00+01:00

2022-11-18T22:30:00+01:00

Lieu L'antirouille Adresse 181 Rue François BOUCHER 33400 TALENCE Ville Talence

