L’antimatière et le CERN Visioconférence, 24 février 2022, Privas.

L’antimatière et le CERN

Visioconférence, le jeudi 24 février à 18:00

IESF Lyon-RA a le plaisir de vous inviter à la conférence organisée en partenariat avec le Groupe Régional INSA Ain-Rhône : ### L’antimatière et le CERN Jeudi 24 février 2022 à 18h, en visioconférence L’antimatière est un passionnant et vaste sujet d’actualité. A partir d’hypothèses hardies jusqu’aux découvertes scientifiques, des résultats expérimentaux seront présentés et de possibles projets futuristes seront évoqués. Entre infiniment petit et infiniment grand, des questions scientifiques actuelles seront discutées. Les questions générales sur le CERN, organisation européenne pour la recherche nucléaire, seront également abordées. ### Nos intervenants : Louis Rinolfi, ingénieur et expert européen, ancien physicien au CERN Louis Rinolfi a participé à la conception et à la mise en route de l’anneau Collecteur d’Antiprotons. Il fait partie de la petite équipe qui réussit à faire circuler, pour la première fois, un faisceau de particules dans cet anneau. Les antiprotons produits, accumulés et accélérés au CERN ont permis la découverte des bosons intermédiaires W et Z. Il a ensuite travaillé sur les leptons et a été responsable du complexe d’injecteurs produisant des électrons et des antiélectrons pour le LEP, le grand collisionneur de 27 km de circonférence. Parmi ses diverses expériences internationales, il a été enseignant pendant un an au SLAC (Stanford Linear Accelerator Center) à San Francisco. Aujourd’hui, officiellement en retraite, Louis Rinolfi continue d’apporter son expertise dans divers groupes de travail européens et internationaux sur certains projets du futur. Elias Métral, ingénieur physicien au CERN Elias Métral, travaille au CERN depuis plus de 20 ans sur différents accélérateurs, notamment le grand collisionneur de hadrons dont il est un des coordinateurs. Depuis 2012, il est responsable des effets collectifs pour le projet de LHC à haute luminosité. Elias Métral est très investi au plan international et européen, vice-président du comité international pour les futurs accélérateurs, et en tant qu’enseignant notamment directeur adjoint du JUAS (Joint Universities Accelerator School) dont il est directeur adjoint depuis 2014. Le lien de connexion pour la conférence sera diffusé la veille aux inscrits.

En ligne, gratuit sur inscription

L’antimatière est un passionnant et vaste sujet d’actualité. Entre infiniment petit et infiniment grand, des questions scientifiques ainsi que des questions générales sur le CERN seront abordées.

Visioconférence Visioconférence Privas Ardèche



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T18:00:00 2022-02-24T20:00:00