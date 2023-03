Au secours je vais devenir grand-père. L’Antidote Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 4e Arrondissement

Au secours je vais devenir grand-père. L’Antidote, 12 avril 2023, Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement. Au secours je vais devenir grand-père. EUR 132 Boulevard de la Blancarde L’Antidote Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde

2023-04-12 21:30:00 21:30:00 – 2023-04-15

L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde

Marseille 4e Arrondissement

Bouches-du-Rhône Marseille 4e Arrondissement . EUR 16 16 Pour tous ceux qui ne sont pas encore grands-parents, il faut savoir que la première fois que ça arrive, en général l’histoire couve depuis quelques mois…



La plupart du temps, on est au courant de ce qui va se produire, on pense donc que l’on a largement le temps de se préparer ! Oui mais voilà, ce n’est pas pour vous effrayer mais il n’y a rien à faire, entre le moment de l’annonce et celui de la naissance, il y a un monde !



C’est ce monde dans lequel Tayeb Belmihoub vous fait entrer avec un texte dont l’écriture est travaillée, ciselée comme dans chacun de ses » seul en scène « .



Que vous soyez grands-parents où prêts à le devenir, (bienvenus également à celles et ceux qui ne sont pas prêts à le devenir !) ce moment partagé vous apportera quelques réponses, quelques questions, quelques doutes, quelques certitudes mais de toute évidence, vous ne serez plus, après, exactement celle ou celui que vous étiez avant ! Faisons ensemble, la fête à tous les grand-pères passés, présents et…à venir ! http://www.theatreantidote.fr/ L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-03-14 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 4e Arrondissement Autres Lieu Marseille 4e Arrondissement Adresse Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône L'Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Ville Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Tarif EUR Lieu Ville L'Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 4e arrondissement marseille 4e arrondissement/

Au secours je vais devenir grand-père. L’Antidote 2023-04-12 was last modified: by Au secours je vais devenir grand-père. L’Antidote Marseille 4e Arrondissement 12 avril 2023 132 Boulevard de la Blancarde L'Antidote Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône L'Antidote Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône