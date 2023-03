Lotfi Abdelli dans « Made in Ghorba » L’Antidote Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 4e Arrondissement

Lotfi Abdelli dans « Made in Ghorba » L’Antidote, 17 mars 2023, Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement. Lotfi Abdelli dans « Made in Ghorba » EUR 132 Boulevard de la Blancarde L’Antidote Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde

2023-03-17 21:15:00 21:15:00 – 2023-03-18

L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde

Marseille 4e Arrondissement

Bouches-du-Rhône Marseille 4e Arrondissement . EUR 30 30 Le nouveau spectacle tant attendu de Lotfi Abdelli promet comme son nom l’indique un humour sans limites avec pour seul mot d’ordre le rire dans tous ses états.



Un Abdelli qui se lance à lui-même un défi pour se surpasser et étonner encore et encore son public très fidèle.



Spectacle en Tunisien. Retrouvez Lotfi Abdelli dans « Made in Ghorba » sur la scène de l’Antidote.

Nouveau Spectacle ! http://www.theatreantidote.fr/ L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 4e Arrondissement Autres Lieu Marseille 4e Arrondissement Adresse Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône L'Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Ville Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Tarif EUR Lieu Ville L'Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 4e arrondissement marseille 4e arrondissement/

Lotfi Abdelli dans « Made in Ghorba » L’Antidote 2023-03-17 was last modified: by Lotfi Abdelli dans « Made in Ghorba » L’Antidote Marseille 4e Arrondissement 17 mars 2023 132 Boulevard de la Blancarde L'Antidote Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône L'Antidote Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône