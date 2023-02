Lantic Parc Aventure – Journée des Loisirs Rue des Étangs Lantic Lantic Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Lantic Parc Aventure – Journée des Loisirs
Lantic Parc Aventure
Rue des Étangs
Lantic

2023-04-09 13:30:00 – 2023-04-09 19:30:00

Cotes-d’Armor Lantic Sur un espace boisé de 3 ha, au bord des étangs de Lantic, découvrez un parc de loisirs pour toute la famille ! Venez découvrir l’accrobranche et ses 13 parcours dans les arbres pour tous les niveaux dès 3 ans. Vous retrouverez sur les parcours une trentaine de tyroliennes dont une double de 240 m.

Éclatez-vous sur le terrain de paintball aménagé sur le thème du western, le matériel est adapté en fonction des âges (à partir de 9 ans).

Le laser tag se joue sur le même terrain que le paintball et est accessible à partir de 7 ans.

Venez vous affronter aux « défis de l’ic » sur de multiples épreuves (catapulte, bascule, combat des gladiateurs) qui sauront ravir tous les publics à partir de 6 ans.

Plein d’autres activités vous attendent sur le parc et aux alentours comme les courses d’orientation, la chasse au trésor (pour tous les âges) et les défis de crousty (3-5 ans). Ce dimanche 9 avril, pour la 4ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle : UNE ENTRÉE ACHETÉE = UNE ENTRÉE OFFERTE avec le mot de passe JDL2023 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas)

Retrouvez l’ensemble des sites participants à cette Journée des Loisirs sur : www.journeedesloisirs.fr contact@lanticparcaventure.bzh +33 7 49 29 81 95 https://www.lanticparcaventure.bzh/ Rue des Étangs Lantic Parc Aventure Lantic

