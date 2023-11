Atlas4tet : soutien aux Musicales de l’Agly L’Anthropo Perpignan Perpignan, 7 décembre 2023, Perpignan.

Après 27 ans à nos côtés, aujourd’hui nous demandons votre aide pour que les Musicales de l’Agly puissent perdurer.

Soirées de lancement de notre cagnotte participative sur Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/triangle/collectes/soutien-aux-musicales-de-l-agly…

Concerts de soutien au festival des Musicales de l’Agly :

jeudi 7 décembre avec Atlas 4tet

http://lechampdesbaleines.com/index.php/atlas4tet/

Pour le miam : Rougail saucisse ou sans saucisse au combava (gingembre / ail / oignons / curcuma / thym / tomates / lentilles / riz et piment oiseaux à la demande) – 10€ – (réserver, si possible la veille, auprès de Wilfried par texto au 06 07 42 04 84)

vendredi 8 décembre

Punk Soul Brothers [https://youtu.be/kNl_tQ-ZM6g?si=0Gs8LuA4TrFrh5r](https://youtu.be/kNl_tQ-ZM6g?si=0Gs8LuA4TrFrh5r)_

http://www.punksoulbrothers.sitew.fr/

Pour le miam : popotte de Fabio 5€

samedi 9 décembre

Mister Leu & the Nyabinghers

https://youtu.be/qjwpC2GCa-E?si=mBJIDtk78oCnDl49

https://www.misterleu-and-the-nyabinghers.com/

Pour le Miam : Chorba party ! (courgette / oignons / ail / piment doux / tomate / coriandre / branche de céleri / pois chiche / langue d’oiseaux / menthe) – 5€

Rendez-vous de 19h à 20h chaque soir pour une petit’dégust’ de vin nature des copaings et petite restauration.

Ouverture des portes à 19h

Concert à 20h30

Participation libre et nécessaire à partir de 5€

Votre festival à besoin de vous !

Faisons tourner l’info !!!

L'Anthropo Perpignan 28 bis rue des rois de majorque, Perpignan Perpignan 66000 La Real Pyrénées-Orientales Occitanie

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/qjwpC2GCa-E?si=mBJIDtk78oCnDl49 »}, {« link »: « https://www.misterleu-and-the-nyabinghers.com/ »}] L’Anthropo est un lieu d’échange et de savoir. Tout projet précis et pertinent peut y être proposé : conférence, cours ( de français, de langues, de botanique, d’astrophysique, de paléontologie…. bref toutes les branches du savoir ), atelier d’écriture, théâtre, soirée-événement, soirée performance, soirée muette, soirée-lecture, contes… Nous étudierons les projets de près et nous choisirons ceux qui créent du lien social, qui font les gens se rencontrer. Chacun d’entre nous a quelque chose à transmettre, venez le faire à L’Anthropo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T19:00:00+01:00 – 2023-12-07T23:59:00+01:00

#jazz #concert #musique #perpignan #festival #musicales de l’Agly #L’Anthropo