Lanternes célestes Biarritz

Pour prolonger la magie des lumières, le public est invité le mercredi 29 décembre à 22h sur la Grande Plage à un grand lâcher de lanternes célestes qui apportent chance et bonheur dans la tradition asiatique. Cet événement est programmé sous réserve des conditions météorologiques ( en cas de mauvais temps report le jeudi 30 décembre à la même heure) Seules les lanternes du « PASS lanterne », 100% biodégradables, seront acceptées sur la zone du lâcher de la Grande Plage de Biarritz. Un contrôle du Pass Sanitaire sera effectué à la remise de la lanterne et à l'entrée de la zone du lâcher. Le port du masque est obligatoire

