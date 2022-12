Lanterne recyclée

2022-12-18 10:30:00 10:30:00 – 2022-12-18 12:00:00 12:00:00 EUR 30 30 Composition d’une lanterne à partir d’un bocal et objet de récupérations. Puis apprentissage de technique de peinture d’effets pour décorer la lanterne. Accessible débutants. A partir de 14ans. +33 6 69 08 90 15 dernière mise à jour : 2022-12-13 par

