Cet évènement est passé Venez découvrir cette lanterne du XIIe siècle, témoin d’un héritage médiéval Lanterne des morts Brigueuil Catégories d’Évènement: Brigueuil

Charente Venez découvrir cette lanterne du XIIe siècle, témoin d’un héritage médiéval Lanterne des morts Brigueuil, 16 septembre 2023, Brigueuil. Venez découvrir cette lanterne du XIIe siècle, témoin d’un héritage médiéval 16 et 17 septembre Lanterne des morts Gratuit. Entrée libre. La lanterne des morts, datant du XIIe siècle est une structure en pierre de granit local. Elle se compose de colonnes mesurant 4 mètres de hauteur et 2,50 mètres de circonférence, avec une ouverture prévue pour la mise en place du fanal. Lanterne des morts 11 rue de Magnac, 16420 Brigueuil Brigueuil 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 71 00 33 La Lanterne des morts à Brigueuil date du XIIe siècle. Elle est en pierre granit de pays. Elle mesure 4 mètres de hauteur et 2.5 m de circonférence, avec une ouverture pour la pose du fanal. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Brigueuil, Charente Autres Lieu Lanterne des morts Adresse 11 rue de Magnac, 16420 Brigueuil Ville Brigueuil Departement Charente Lieu Ville Lanterne des morts Brigueuil latitude longitude 45.954069;0.865062

Lanterne des morts Brigueuil Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brigueuil/