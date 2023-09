Portes ouvertes de l’Antenne L’Antenne Sévérac, 17 septembre 2023, Sévérac.

C’est le moment de venir découvrir un site incongru appartenant au patrimoine industriel du secteur de Redon : l’ancienne station radio télégraphique maritime de Sévérac qui a révolutionné la communication des grands navires commerciaux de part le monde. Caché derrière des rangées d’arbres, le site est surtout connu des habitant.e.s pour son activité de centre de vacances ces 60 dernières années. Aujourd’hui, ce sont 21 personnes, adultes et enfants qui s’y sont réunis pour développer un lieu collectif d’activités et d’habitats.

Depuis un an s’y implantent du maraîchage, un centre équestre, un hackerspace, une boulangerie mobile, un atelier bois, un studio de danse…Nous organisons ou accueillons des spectacles, concerts, projections, apprentis cuisiniers, stages de systema, résidences artistiques, rencontres de chorales, réunions diverses et autres initiatives autour de la forêt et de la biodiversité.

Les visites se dérouleront de 14h à 18h (dernier départ de visite à 17h). Elles proposent une déambulation à travers le site, aussi bien dans la forêt que dans certains bâtiments afin de partager le récit de l’aventure peu commune de ce lieu. Des visites menées par les habitant.e.s qui l’occupent aujourd’hui et continuent d’en écrire l’histoire.

L’occasion aussi d’échanger autour d’un goûter d’après-midi !

L’Antenne 15 route de Saint-Dolay, 44530 Sévérac Sévérac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0624959534 http://www.lantenne.org L’Antenne est le nouveau nom d’un lieu collectif d’activités et d’habitat depuis son rachat en 2022. Construit en 1935, le site abritait la station émettrice de Sévérac qui était la plus puissante de la métropole et permettait aux grands navires de commerce de communiquer avec le monde entier par TSF. En 1959, le site devient un centre de vacances d’Avea-la Poste jusqu’en 2021. Aujourd’hui, on peut observer les vestiges de cette histoire originale dans les bâtiments techniques qui abritaient les dynamos et les radios. Ces derniers cohabitent avec les infrastructures du centre de vacances et les nouvelles installations du lieu collectif en cours de construction : maraichage, équitation, accueils de groupes…Autant d’aventures qui seront l’objet des visites. Gare de Sévérac, bus et vélos encouragés, place de parking sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

