FESTIVAL BD ET JEUNESSE DE LANTA Lanta, dimanche 24 mars 2024.

FESTIVAL BD ET JEUNESSE DE LANTA Lanta Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

8ème édition du festival BD et jeunesse de Lanta le dimanche 24 mars de 10h à 18h.

Au cœur de Lanta, venez découvrir la huitième édition du Festival de BD et jeunesse, cette année sur le thème Moyen Age et hero fantasy.

Les auteurs seront répartis dans différents lieux du village. Le festival regroupe aujourd’hui autant d’auteurs nationaux, internationaux que locaux Dab’s, Benoît Dellac, Gwenaël Marcé (Weissengel), Olivier Dauger, Christelle Galland, Gorobeï, Alain Julié, Romain Pujol, Marc N’Guessan, Serge Carrère, Sophie Ruffieux, Kristof, MiKl, Philippe Pellet, Morgann Tanco et encore de nombreux noms à dévoiler…

Ouverture du festival pour les dédicaces de 10h à 12h et de 14h-18h.

Restauration et buvette seront mis à disposition sur place.

Afin de soutenir les auteurs et le monde du livre, nous avons mis en place un PASS DEDICACE. Une bd achetée = deux Pass dédicace, qui vous permettront de faire réaliser 2 dédicaces par les auteurs de votre choix.

LANTA

Lanta 31570 Haute-Garonne Occitanie lantabullesbd@gmail.com



