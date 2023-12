Marché touristique Lanslevillard Val-Cenis Catégories d’Évènement: Savoie

Val-Cenis Marché touristique Lanslevillard Val-Cenis, 27 décembre 2023, Val-Cenis. Val-Cenis Savoie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 09:00:00

fin : 2023-04-17 18:00:00 Produits régionaux, vêtements, accessoires….

Produits régionaux, vêtements, accessoires… .

Lanslevillard Rue Saint-Landry

Val-Cenis 73480 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Mise à jour le 2023-11-09 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Savoie, Val-Cenis Autres Code postal 73480 Lieu Lanslevillard Adresse Lanslevillard Rue Saint-Landry Val Cenis Lanslevillard Ville Val-Cenis Departement Savoie Lieu Ville Lanslevillard Val-Cenis Latitude 45.290326 Longitude 6.91364 latitude longitude 45.290326;6.91364

Lanslevillard Val-Cenis Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-cenis/