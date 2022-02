LANSKY NAMEK + Guests Brasserie Communale, 18 février 2022, Marseille.

LANSKY NAMEK + Guests

Brasserie Communale, le vendredi 18 février à 20:30

La Brasserie Communale accueillera le vendredi 18 février l’artiste marseillaise LANSKY NAMEK, l’occasion de découvrir son nouveau projet « PILE OU FACE » en exclusivité. —————– LANSKY NAMEK est une artiste (auteur, compositeur, interprète) nouvelle génération Rap / Trap du centre ville de Marseille qui débute sa carrière en 2016. Fortement influencée par la culture et les sonorités de sa ville natale, elle est très active dans le club qu’est l’Olympique de Marseille. Elle joue plusieurs instruments tels que la guitare ou encore le piano et propose une musique qui résonne chez les fans de toutes affinités musicales. Elle oscille entre Rap puriste/ alternatif/ thématique profonde/ trap et drill. C’est une artiste complète qui évolue aussi dans d’autres disciplines comme le Graffiti et le Beatmaking. Parallèlement elle est la fondatrice des ateliers socio-culturels « Le rap c’est quoi ? » ou LRCQ ayant pour but de sensibiliser la jeunesse au vivre-ensemble et au rap positif . 2022 est l’occasion pour Lansky Namek de proposer au public plusieurs projets à venir à la musicalité variée, éclectique, inspirée de ses origines, de sa vie et la société dans laquelle nous vivons. Elle y aborde sujets politiques et engagement social, problématiques sociétales telles que les violences policières, mysoginie et statut de la femme, inégaliés sociales et à contrario sentiments et émotions, romance et drame. Alors que choisissez- vous , pilule bleu ou pilule rouge, pile ou face ? —————– GUESTS : Kara Nandjee (mc) , Lawless Prod (dj) et Raijin (mc)

♫♫♫

Brasserie Communale 57 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T20:30:00 2022-02-18T23:30:00