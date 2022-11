Vide-maison à Lansargues Maison Lansargues Catégories d’évènement: Hérault

Vide-maison très fourni dans l’Hérault Bonjour,

Du 2 au 5 décembre 2022 retrouvez-nous à Lansargues pour un vide-maison où vous pourrez trouver de très nombreuses choses à petits prix : bijoux, vêtements, chaussures, sacs, linge de maison, accessoires de beauté, petit électroménager, vaisselle, tableaux, vases, plantes, jeux, jouets, boutons de collection, bric à brac, livres, outils, meubles anciens, confitures, miel… De 10h à 17h au 64 rue de Sommières 34130 Lansargues. Si besoin Angèle vous renseignera au 0698775168. Maison 64 rue de sommières 34130 Lansargues 34130 Lansargues Hérault vendredi 2 décembre – 10h00 à 17h00

samedi 3 décembre – 10h00 à 17h00

dimanche 4 décembre – 10h00 à 17h00

lundi 5 décembre – 10h00 à 17h00

