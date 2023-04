Marché hebdomadaire Lans en Vercors, 1 janvier 2023, Lans-en-Vercors.

Marchés de fruits et légumes, de produits frais, de produits du terroir : bleu de Vercors, miels de montagne … quelques stands de textile et d’objets utilitaires … toute l’année, les mardis matin et les samedis matins, place de la mairie..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Lans en Vercors place de la mairie

Lans-en-Vercors 38250 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Fruit and vegetable markets, fresh produce, local produce: Vercors blue cheese, mountain honey … a few stands of textiles and utilitarian objects … all year round, Tuesday and Saturday mornings, Place de la Mairie.

Mercados de frutas y verduras, productos frescos, productos locales: azul de Vercors, miel de montaña… algunos puestos de textiles y objetos utilitarios… todo el año, los martes por la mañana y los sábados por la mañana, en la plaza del ayuntamiento.

Märkte mit Obst und Gemüse, frischen Produkten, regionalen Erzeugnissen: Vercors-Blaukäse, Berghonig … einige Stände mit Textilien und Gebrauchsgegenständen … ganzjährig dienstags vormittags und samstags vormittags auf dem Rathausplatz.

Mise à jour le 2023-03-06 par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors